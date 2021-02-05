Лавров не согласился с Боррелем, что Россия разговаривает с Западом с позиции «а у вас негров линчуют»

Озабоченность Запада действиями РФ в отношении участников незаконных акций должна взаимно распространяться и на зону ответственности стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по окончании встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

По словам Лаврова, советская фраза о «линчевании негров» всего лишь остроумно препарирует принцип взаимности.

«Когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что у вас "негров линчуют", дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности, по-моему. Если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые мы передавали нашим шведским коллегам, накануне визита передали в Брюссель", - сказал российский дипломат.

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Лавров ранее направил Боррелю видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции.

По мнению главы МИД РФ, полиция в России действует сдержанней.

Ранее опрошенные НСН эксперты по-разному объяснили паузу в проведении митингов, объявленную сторонниками приговорённого к колонии оппозиционера Алексея Навального.

Тем временем Ura.ru сообщает, что экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предсказал новые санкции против России из-за дела MH17.


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ФОТО: Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Акции ПротестаСергей Лавров
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