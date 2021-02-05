Лавров не согласился с Боррелем, что Россия разговаривает с Западом с позиции «а у вас негров линчуют»
Озабоченность Запада действиями РФ в отношении участников незаконных акций должна взаимно распространяться и на зону ответственности стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по окончании встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
По словам Лаврова, советская фраза о «линчевании негров» всего лишь остроумно препарирует принцип взаимности.
«Когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что у вас "негров линчуют", дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности, по-моему. Если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые мы передавали нашим шведским коллегам, накануне визита передали в Брюссель", - сказал российский дипломат.
Лавров ранее направил Боррелю видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции.
По мнению главы МИД РФ, полиция в России действует сдержанней.
Ранее опрошенные НСН эксперты по-разному объяснили паузу в проведении митингов, объявленную сторонниками приговорённого к колонии оппозиционера Алексея Навального.
Тем временем Ura.ru сообщает, что экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предсказал новые санкции против России из-за дела MH17.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Суд Санкт-Петербурге рассмотрит иск о выселении из квартиры кошки и попугая
- В бундестаге заявили о необходимости ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2»
- Apple Music представил топ-100 самых прослушиваемых песен в России
- Невзоров прокомментировал призыв РВИО проверить его слова о Космодемьянской
- Лавров не согласился с Боррелем, что Россия разговаривает с Западом с позиции «а у вас негров линчуют»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru