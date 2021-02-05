Лавров не согласился с Боррелем, что Россия разговаривает с Западом с позиции «а у вас негров линчуют»

Озабоченность Запада действиями РФ в отношении участников незаконных акций должна взаимно распространяться и на зону ответственности стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по окончании встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

По словам Лаврова, советская фраза о «линчевании негров» всего лишь остроумно препарирует принцип взаимности.

«Когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что у вас "негров линчуют", дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности, по-моему. Если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые мы передавали нашим шведским коллегам, накануне визита передали в Брюссель", - сказал российский дипломат.