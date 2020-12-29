Лавров не надеется на быстрое выправление отношений с США при Байдене

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что рассчитывать на быстрое восстановление отношений России и США при новом президенте Джо Байдене не приходится.

Он уточнил, что не стоит ждать не только на скорое выправление «деградирующих отношений», но даже на стабилизацию. Об этом Лавров сказал в интервью МИА «Россия сегодня».

Вместе с тем дипломат отметил, что у двусторонних связей имеется нереализованный потенциал, для реализации которого необходима политическая воля с американской стороны. Россия, по его словам, готова к такой работе, передает RT.

Ранее Лавров заявил, что новые санкции США, введенные в отношении экспорта российских и китайских компаний, нацелены на то, чтобы «ослабить конкурентов на мировых рынках», и пообещал ответные меры.

