Лавров не надеется на быстрое выправление отношений с США при Байдене
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что рассчитывать на быстрое восстановление отношений России и США при новом президенте Джо Байдене не приходится.
Он уточнил, что не стоит ждать не только на скорое выправление «деградирующих отношений», но даже на стабилизацию. Об этом Лавров сказал в интервью МИА «Россия сегодня».
Вместе с тем дипломат отметил, что у двусторонних связей имеется нереализованный потенциал, для реализации которого необходима политическая воля с американской стороны. Россия, по его словам, готова к такой работе, передает RT.
Ранее Лавров заявил, что новые санкции США, введенные в отношении экспорта российских и китайских компаний, нацелены на то, чтобы «ослабить конкурентов на мировых рынках», и пообещал ответные меры.
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