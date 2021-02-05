«Агрессивная риторика». Песков ответил на требование Байдена освободить Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования президента США Джо Байдена освободить оппозиционного политика Алексея Навального «агрессивной и неконструктивной риторикой».

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«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению», - заявил представитель Кремля, отметив неприемлемость «ноток ультимативности».

Ранее Байден несколько раз призвал освободить Алексея Навального, в том числе в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным 29 января, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйДжо БайденДмитрий Песков
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