«Агрессивная риторика». Песков ответил на требование Байдена освободить Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования президента США Джо Байдена освободить оппозиционного политика Алексея Навального «агрессивной и неконструктивной риторикой».
«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению», - заявил представитель Кремля, отметив неприемлемость «ноток ультимативности».
Ранее Байден несколько раз призвал освободить Алексея Навального, в том числе в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным 29 января, передает RT.
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