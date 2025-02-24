Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине

Россия закончит боевые действия на Украине, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Российский политик отметил, что РФ закончит боевые действия, как только переговорный процесс даст «твердый и устойчивый» результат, который устроит РФ.