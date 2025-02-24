Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине

Россия закончит боевые действия на Украине, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Российский политик отметил, что РФ закончит боевые действия, как только переговорный процесс даст «твердый и устойчивый» результат, который устроит РФ.

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Он подчеркнул, что вариант с «замирением сразу», остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов не устроит российскую строну.

Также он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Россия готова вести переговоры с Европой и Украиной для достижения мира.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CBS News заявил, что США рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию при достижении договоренностей по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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