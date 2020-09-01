Лавров назвал сроки саммита Совбеза ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит Совета Безопасности ООН пройдет в очном формате, как только это позволит ситуация с пандемией коронавируса в мире.
Министр иностранных дел в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО заявил, что инициатива проведения саммита «пятерки» СБ ООН принадлежите президенту России Владимиру Путину. По словам главы МИД РФ, темой саммита будет глобальная безопасность.
«Как только коронавирусная ситуация позволит, такой саммит состоится», - отметил Лавров. Он добавил, что саммит пройдет в очном формате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru