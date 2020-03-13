Британия поддержала идею Путина о саммите «пятёрки» Совбеза ООН
Великобритания одобряет инициативу президента России Владимира Путина об организации саммита лидеров стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом информирует посольство Соединённого Королевства в Москве.
Как отмечается в публикации, размещённой в Telegram-канале дипмиссии, Лондон находится на связи с российскими властями для обсуждения деталей данного предложения, передает RT. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «определённых сигналах», свидетельствующих об интересе Великобритания к такой встрече.
Свою инициативу Владимир Путин озвучил 23 января во время выступления на форуме в Израиле. Российский лидер напомнил о солидарной ответственности России, Китая, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.
Своё согласие на такую встречу уже высказали ранее Париж, Пекин и Вашингтон.
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