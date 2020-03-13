Британия поддержала идею Путина о саммите «пятёрки» Совбеза ООН

Великобритания одобряет инициативу президента России Владимира Путина об организации саммита лидеров стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом информирует посольство Соединённого Королевства в Москве.

Как отмечается в публикации, размещённой в Telegram-канале дипмиссии, Лондон находится на связи с российскими властями для обсуждения деталей данного предложения, передает RT. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «определённых сигналах», свидетельствующих об интересе Великобритания к такой встрече.

Свою инициативу Владимир Путин озвучил 23 января во время выступления на форуме в Израиле. Российский лидер напомнил о солидарной ответственности России, Китая, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.

Своё согласие на такую встречу уже высказали ранее Париж, Пекин и Вашингтон.

