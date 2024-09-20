Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Глава МИД Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia заявил, что президент Владимир Путин пошутил, когда говорил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США от Демократической партии.

Министр уточнил, что у Путина развито чувство юмора, и он нередко прибегает к шуткам в своих выступлениях. Он отметил, что российский лидер таким образом выразил мысль о том, что России следует рассчитывать исключительно на свои силы, а не надеяться на смену политического руководства в западных странах.