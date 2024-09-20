Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента США
Глава МИД Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia заявил, что президент Владимир Путин пошутил, когда говорил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США от Демократической партии.
Министр уточнил, что у Путина развито чувство юмора, и он нередко прибегает к шуткам в своих выступлениях. Он отметил, что российский лидер таким образом выразил мысль о том, что России следует рассчитывать исключительно на свои силы, а не надеяться на смену политического руководства в западных странах.
Лавров также указал, что в США многое решается не самим президентом, а «глубинным государством» — элитами, влияющими на политику страны. По его словам, текущий президент Джо Байден уже длительное время не способен эффективно управлять страной, однако американская система продолжает действовать, поддерживая военные кампании и блокируя резолюции в Совете Безопасности ООН, направленные на прекращение конфликтов.
Глава российского МИД привел в пример Дональда Трампа, который, несмотря на дружелюбные отношения с Россией и встречи с Путиным, все равно вводил жесткие санкции против Москвы. Исходя из этого, подытожил Лавров, Россия пришла к выводу, что полагаться на смену лидеров в западных странах не стоит, передает «Радиоточка НСН».
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