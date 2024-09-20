Лавров заявил о готовности российского оружия к серьезным для «хозяев Киева»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia заявил, что Россия располагает вооружениями, которые могут повлечь серьезные последствия для стран, поддерживающих Киев.

Лавров подчеркнул, что эти вооружения находятся в полной боевой готовности.