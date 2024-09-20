Лавров заявил о готовности российского оружия к серьезным для «хозяев Киева»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia заявил, что Россия располагает вооружениями, которые могут повлечь серьезные последствия для стран, поддерживающих Киев.

Лавров подчеркнул, что эти вооружения находятся в полной боевой готовности.

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Отвечая на вопрос о «красных линиях» в контексте ядерного оружия, министр отметил, что Москва рассчитывает на осознание ее позиций «умными и думающими людьми». Он выразил уверенность, что те, кто принимают решения, понимают российские намерения.

Лавров также заявил, что разговоры о применении ядерного оружия в качестве угрозы являются несерьезными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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