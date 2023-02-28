Лавров назвал развитие связей с Ближним Востоком одним из стратегических приоритетов
Развитие связей с Ближним Востоком и Северной Африкой входит в число «безусловных стратегических приоритетов» внешней политики России. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Ближневосточной конференции клуба «Валдай».
Министр подчеркнул важность укрепления диалога и сотрудничества с каждой из ближневосточных и североафриканских стран, а также с объединениями, функционирующими в регионе.
«Несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь ... коренными национальными интересами», — цитирует заявление Лаврова РИА Новости.
Россия продолжит работать над превращением Ближнего Востока в зону безопасности, содействовать в преодолении кризисных ситуаций, участвовать в восстановлении пострадавших стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Лавров назвал развитие связей с Ближним Востоком одним из стратегических приоритетов
- Ученые рассказали об оптимальной продолжительности тренировок для поддержания здоровья
- На Украине допустили, что мобилизуют еще больше людей
- Стало известно об открытии неба над Санкт-Петербургом
- В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
- В Бурятии участников спецоперации на два года освободили от транспортного налога
- СПЧ хочет встретиться с подростками из движения «Редан»
- Глава Крыма пообещал устранить две аварии на водоводах региона до конца суток
- СМИ: Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 км от Петербурга
- В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru