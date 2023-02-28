Лавров назвал развитие связей с Ближним Востоком одним из стратегических приоритетов

Развитие связей с Ближним Востоком и Северной Африкой входит в число «безусловных стратегических приоритетов» внешней политики России. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

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Министр подчеркнул важность укрепления диалога и сотрудничества с каждой из ближневосточных и североафриканских стран, а также с объединениями, функционирующими в регионе.

«Несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь ... коренными национальными интересами», — цитирует заявление Лаврова РИА Новости.

Россия продолжит работать над превращением Ближнего Востока в зону безопасности, содействовать в преодолении кризисных ситуаций, участвовать в восстановлении пострадавших стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокМИД РФСергей Лавров
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