Лавров назвал развитие связей с Ближним Востоком одним из стратегических приоритетов

Министр подчеркнул важность укрепления диалога и сотрудничества с каждой из ближневосточных и североафриканских стран, а также с объединениями, функционирующими в регионе.

«Несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь ... коренными национальными интересами», — цитирует заявление Лаврова РИА Новости.

Россия продолжит работать над превращением Ближнего Востока в зону безопасности, содействовать в преодолении кризисных ситуаций, участвовать в восстановлении пострадавших стран.

