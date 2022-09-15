Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Это подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, глава МИД намерен провести около 20 двусторонних встреч в рамках мероприятия.
В частности, по словам Захаровой, поступило предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш провести переговоры с делегацией Москвы. Представитель МИД РФ напомнила, что общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября.
Захарова разъяснила, что на предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет заниматься отстаиванием своих принципиальных позиций, продолжит высказываться за укрепление центральной координирующей роли ООН в мировых делах, настаивать на строгом соблюдении Устава организации.
Сергей Лавров и часть делегации РФ, которая должна его сопровождать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, получили визы США только 13 сентября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В МИД РФ заявили, что ожидают выдачу виз и остальным членам делегации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Суд на Украине продлил арест Медведчука
- ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта
- Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч
- Путин: Российская делегация посетит Иран на следующей неделе
- Министр климата Польши Москва считает 17°C в доме полезными для здоровья
- СМИ: Американские производители сланцевого газа не смогут увеличить поставки в ЕС
- Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами
- Село Борки в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
- Режим ЧС федерального характера введён в Приморье после тайфуна
- Боррель признал, что в Европе есть желающие прекратить поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru