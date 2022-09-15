Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Это подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, глава МИД намерен провести около 20 двусторонних встреч в рамках мероприятия.

В частности, по словам Захаровой, поступило предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш провести переговоры с делегацией Москвы. Представитель МИД РФ напомнила, что общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября.

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Захарова разъяснила, что на предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет заниматься отстаиванием своих принципиальных позиций, продолжит высказываться за укрепление центральной координирующей роли ООН в мировых делах, настаивать на строгом соблюдении Устава организации.

Сергей Лавров и часть делегации РФ, которая должна его сопровождать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, получили визы США только 13 сентября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В МИД РФ заявили, что ожидают выдачу виз и остальным членам делегации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваООНЛавров
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