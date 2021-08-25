Песков прокомментировал проигрыш оператора «Северного потока - 2» в суде Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG, которая проиграла в суде дело об освобождении проекта «Северный поток - 2» от норм Газовой директивы Евросоюза, должна самостоятельно принимать решение о дальнейших действиях, сообщает ТАСС.
«Скорее это корпоративный вопрос», - отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что «Северный поток - 2» - исключительно коммерческий проект, который призван «внести существенный вклад в энергобезопасность Европы».
Ранее суд в Германии принял решение не освобождать «Северный поток - 2» от положений Газовой директивы ЕС, согласно которым добывающей компании запрещено владеть газопроводом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru