Песков прокомментировал проигрыш оператора «Северного потока - 2» в суде Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG, которая проиграла в суде дело об освобождении проекта «Северный поток - 2» от норм Газовой директивы Евросоюза, должна самостоятельно принимать решение о дальнейших действиях, сообщает ТАСС.

«Скорее это корпоративный вопрос», - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что «Северный поток - 2» - исключительно коммерческий проект, который призван «внести существенный вклад в энергобезопасность Европы».

Ранее суд в Германии принял решение не освобождать «Северный поток - 2» от положений Газовой директивы ЕС, согласно которым добывающей компании запрещено владеть газопроводом, сообщает RT.