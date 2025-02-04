Лавров назвал ошибкой поворот внешней политики России в сторону Запада

Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада, произошедший после распада Советского Союза, был ошибкой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его мнению, лица, руководившие страной после того, как Россия стала суверенным государством, считали, что них «распахнуты двери так называемой западной цивилизации».

«Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», - заключил министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил в распаде СССР «партию, забывшую о народе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:МИД РФСССРРоссияЗападСергей Лавров

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