Лавров назвал ошибкой поворот внешней политики России в сторону Запада
Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада, произошедший после распада Советского Союза, был ошибкой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, лица, руководившие страной после того, как Россия стала суверенным государством, считали, что них «распахнуты двери так называемой западной цивилизации».
«Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», - заключил министр.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил в распаде СССР «партию, забывшую о народе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru