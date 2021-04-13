Лавров назвал ошибкой новые санкции ЕС против Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров, то это ошибка, которая хуже преступления.

Министр иностранных дел Российской Федерации удивился тому, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за предполагаемого имевшего места нарушения прав человека. По его словам, это решение вызывает ряд вопросов.