Лавров назвал ошибкой новые санкции ЕС против Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров, то это ошибка, которая хуже преступления.

Министр иностранных дел Российской Федерации удивился тому, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за предполагаемого имевшего места нарушения прав человека. По его словам, это решение вызывает ряд вопросов.

Войны не будет? Израиль снова ударил по ядерной программе Ирана

В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий, изначально предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Накануне США заявили о готовности отменить санкции против Ирана, которые противоречат ядерной сделке, однако подчеркивалось, что это не означает снятие всех ограничений. В Тегеране также заявили о готовности к переговорам по сделке в случае отмены санкций.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры