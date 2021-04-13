Лавров назвал ошибкой новые санкции ЕС против Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров, то это ошибка, которая хуже преступления.
Министр иностранных дел Российской Федерации удивился тому, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за предполагаемого имевшего места нарушения прав человека. По его словам, это решение вызывает ряд вопросов.
В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий, изначально предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Накануне США заявили о готовности отменить санкции против Ирана, которые противоречат ядерной сделке, однако подчеркивалось, что это не означает снятие всех ограничений. В Тегеране также заявили о готовности к переговорам по сделке в случае отмены санкций.
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