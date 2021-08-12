Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы

По словам представителя МИД, глава российского ведомства подтвердил намерение России продолжить работу для налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее замглавы японского МИД Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с визитом Мишустина на остров Итуруп, который японская сторона считает своей территорией.

