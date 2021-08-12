Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости заявлений Японии о визите премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп. Такое заявление он сделал в ходе переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.
По словам представителя МИД, глава российского ведомства подтвердил намерение России продолжить работу для налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Ранее замглавы японского МИД Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с визитом Мишустина на остров Итуруп, который японская сторона считает своей территорией.
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