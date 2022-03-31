Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии
Размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии неприемлемо. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.
«Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживающих их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», — цитирует ТАСС главу МИД.
В конференции участвуют представители России, КНР, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, пишет RT.
Ранее Лавров заявил, что политика США и НАТО стала основной причиной кризиса на Украине, напоминает телеканал «360». По словам министра, Вашингтон и Брюссель в нарушение своих обязательств накачивали Украину вооружением.
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