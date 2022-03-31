Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новым правительством Афганистана

Международное сообщество должно сотрудничать с новыми властями Афганистана и поощрять шаги к его признанию всеми участниками ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Мы убеждены, что международное сообщество должно активно сотрудничать с новым правительством Афганистана», - приводит ТАСС слова Лаврова.

Отмечается, министр иностранных дел РФ находится на третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДАфганистанРоссия
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