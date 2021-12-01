Лавров назвал американский «Саммит за демократию» междусобойчиком
Потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят циничными, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее глава российской дипломатии раскритиковал инициативу США по созыву 9-10 декабря "Саммита за демократию".
«Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого – нет», - отметил он.
Лавров добавил, что Россия неизменно готова к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права.
«При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторски, высокомерным тоном, и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела», - отметил Лавров.
Он подчеркнул, что для России неприемлемы ни попытки бывших метрополий заявлять некие особые права на Африканский континент, ни стремление Вашингтона действовать в духе доктрины Монро в Западном полушарии.
Ранее послы России и Китая раскритиковали американский «Саммит за демократию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Иммунолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России
- Трижды летавший в космос Олег Скрипочка ушел из отряда космонавтов
- В МИД обязали работающих три года сотрудников посольства США покинуть Россию
- Путин поручил кабмину представить предложения о повышении зарплат бюджетникам
- Собянин утвердил проект благоустройства у строящейся станции Марьина Роща МЦД-2
- В МИД Турции выступили против антироссийских санкций
- Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польши
- Приморский край ввел QR-коды для посещения непродовольственных магазинов
- Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей
- В России выявили 32 837 случаев COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru