Лавров назвал американский «Саммит за демократию» междусобойчиком

Потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят циничными, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее глава российской дипломатии раскритиковал инициативу США по созыву 9-10 декабря "Саммита за демократию".

«Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого – нет», - отметил он.

Лавров добавил, что Россия неизменно готова к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права.

«При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторски, высокомерным тоном, и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что для России неприемлемы ни попытки бывших метрополий заявлять некие особые права на Африканский континент, ни стремление Вашингтона действовать в духе доктрины Монро в Западном полушарии.

Ранее послы России и Китая раскритиковали американский «Саммит за демократию».

