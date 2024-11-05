По его словам, в Вашингтоне стремятся приписать Москве то, «чем сами и занимаются».

«Как говорится, на воре и шапка горит», - подчеркнул министр.

Он добавил, что США всегда назначают Россию виновной, если где-то на выборах побеждают неугодные американской администрации силы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в дела Грузии и не планирует делать этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

