Лавров назвал инцидент с Навальным поводом для санкций против РФ
14 сентября 202023:58
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал инцидент с предполагаемым отравлением Сергея Лаврова поводом для введения санкций против РФ. Об этом министр заявил в эфире RTVI, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, если бы не инцидент с реанимацией Навального, нашелся бы другой повод для санкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru