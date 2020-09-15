Лавров назвал инцидент с Навальным поводом для санкций против РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал инцидент с предполагаемым отравлением Сергея Лаврова поводом для введения санкций против РФ. Об этом министр заявил в эфире RTVI, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, если бы не инцидент с реанимацией Навального, нашелся бы другой повод для санкций.



