Лавров назвал G8 «вчерашним днем»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит G8 отжившим форматом, в который Россия уже никогда не вернется.

«Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмерки» уже не будет, это — вчерашний день», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.