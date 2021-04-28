Лавров назвал G8 «вчерашним днем»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит G8 отжившим форматом, в который Россия уже никогда не вернется.
«Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмерки» уже не будет, это — вчерашний день», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Саммит «Большой восьмерки» существовал с 1998 до 2014 года, в него входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В 2014 году Россия была исключена из G8 из-за войны на Украине и присоединения Крыма, пишет «Газета.ру».
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