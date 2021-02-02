Лавров намерен открыто обсудить с главой МИД Швеции дело Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы честно и открыто обсудить с главой МИД Швеции Анн Линде вопросы, связанные с ситуацией вокруг дела оппозиционера Алексея Навального.

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Во вторник Анн Линде прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. Об этом говорится на сайте российского МИД. Отмечается, что дипломаты обсудят широкий круг вопросов. Речь в частности пойдет о безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничестве в Арктике, а также актуальных темах российско-шведских двусторонних отношений.

Между тем, в Мосгорсуде началось рассмотрение вопроса о замене Алексею Навальному условного срока лишения свободы на реальный, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСергей ЛавровМИД РФ
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