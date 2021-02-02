Лавров намерен открыто обсудить с главой МИД Швеции дело Навального

Во вторник Анн Линде прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. Об этом говорится на сайте российского МИД. Отмечается, что дипломаты обсудят широкий круг вопросов. Речь в частности пойдет о безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничестве в Арктике, а также актуальных темах российско-шведских двусторонних отношений.

Между тем, в Мосгорсуде началось рассмотрение вопроса о замене Алексею Навальному условного срока лишения свободы на реальный, передает RT.

