Лавров намерен открыто обсудить с главой МИД Швеции дело Навального
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы честно и открыто обсудить с главой МИД Швеции Анн Линде вопросы, связанные с ситуацией вокруг дела оппозиционера Алексея Навального.
Во вторник Анн Линде прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. Об этом говорится на сайте российского МИД. Отмечается, что дипломаты обсудят широкий круг вопросов. Речь в частности пойдет о безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничестве в Арктике, а также актуальных темах российско-шведских двусторонних отношений.
Между тем, в Мосгорсуде началось рассмотрение вопроса о замене Алексею Навальному условного срока лишения свободы на реальный, передает RT.
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