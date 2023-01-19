Лавров: Москва проверяет данные о помощи СММ ОБСЕ Киеву

Российская сторона проверяет данные о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ помогали Киеву при подготовке силовых акций против мирных граждан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщает РИА Новости.

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По словам Лаврова, ряд фактов дают основание подозревать, что некоторые сотрудники миссии не просто скрывали информацию о реальном положении дел, но и помогали украинским военным в проведении карательных мероприятий.

Ранее Росгвардия заявила о сотрудничестве наблюдателей ОБСЕ и спецслужб Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОБСЕБелоруссияСергей Лавров
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