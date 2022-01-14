Лавров: Москва поддержит формат «3+3» по Закавказью

Лавров, выступая на пресс-конференции, напомнил, что сама идея такого объединения сразу была поддержана Москвой.

«Сразу же с первых дней ее обсуждения в России выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем», - пояснил глава российской дипломатии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН согласился с премьером Армении о невозможности дипломатического решения проблемы Карабаха.

