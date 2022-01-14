Лавров: Москва поддержит формат «3+3» по Закавказью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что официальный Тбилиси мог бы присоединиться к формату «3+3» по Закавказью, который предполагает участие Азербайджана, Армении и Грузии, а также России, Турции и Ирана.
Лавров, выступая на пресс-конференции, напомнил, что сама идея такого объединения сразу была поддержана Москвой.
«Сразу же с первых дней ее обсуждения в России выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем», - пояснил глава российской дипломатии.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН согласился с премьером Армении о невозможности дипломатического решения проблемы Карабаха.
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