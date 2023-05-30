В Госдуме предрекли усиление диверсионно-террористических атак Украины

По его словам, атака беспилотников на Москву - это новая реальность, нуждающаяся в осознании. Депутат отметил необходимость принятия законов и усиления мер безопасности и обороны.



«То, что все 8 БПЛА, по сообщению Минобороны, сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ — замечательно. Но это не должно никого успокаивать. Нельзя недооценивать врага», - написал политик.

Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», передает «Радиоточка НСН».

