В Госдуме предрекли усиление диверсионно-террористических атак Украины

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать.

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По его словам, атака беспилотников на Москву - это новая реальность, нуждающаяся в осознании. Депутат отметил необходимость принятия законов и усиления мер безопасности и обороны.

«То, что все 8 БПЛА, по сообщению Минобороны, сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ — замечательно. Но это не должно никого успокаивать. Нельзя недооценивать врага», - написал политик.

Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:УкраинаВСУГосдумаАлександр Хинштейн

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