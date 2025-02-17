Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на переговоры по Украине

Уточняется, что Рубио прибыл в Эр-Рияд после телефонных переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, после которых стороны договорились формировать переговорные группы по Украине.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что готова стать посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

