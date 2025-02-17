Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на переговоры по Украине
17 февраля 202510:09
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на переговоры по разрешению российско-украинского конфликта в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Reuters.
Уточняется, что Рубио прибыл в Эр-Рияд после телефонных переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, после которых стороны договорились формировать переговорные группы по Украине.
Ранее Саудовская Аравия заявила, что готова стать посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru