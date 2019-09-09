Лавров и Шойгу ответили на призыв США к РФ «быть нормальной страной»
Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера, призвавшего РФ «быть нормальной страной». Об этом сообщает RT.
Так, Лавров отметил важность понимания «нормальности» и заявил, что не РФ не собирается по примеру Штатов бомбить Ирак и Ливию, нарушая международное право, и также не намерена выделять миллионы на вмешательство во внутреннюю политику иностранных государств.
В свою очередь Шойгу добавил, что в таком случае Россия «все-таки побудет ненормальной».
Напомним, 7 сентября Эспер заявил, что России нужно нaчaть вести себя «кaк более нормaльнaя стрaнa» и рaзделять зaпaдные ценности, чтобы добиться прогрессa.
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