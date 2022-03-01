Лавров и президент МККК обсудили решение гуманитарных проблем на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), в ходе которого обсудили решение гуманитарных проблем на Украине. Об этом сообщается в телеграмм-канале МИД РФ.
Отмечается, что стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Красного креста с Россией, отметив нацеленность на развитие конструктивного и содержательного диалога по разным вопросам кризисного реагирования.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».
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