Лавров и Маас встретятся в Москве во вторник

После переговоров с Лавровым Маас в рамках своего рабочего визита отправится в Санкт-Петербург. Там он встретится с губернатором Александром Бегловым и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда, сообщили в МИД ФРГ. Там напомнили, что в январе 2019 года Маас и Лавров достигли соглашения о помощи правительства Германии блокадникам, его реализация уже началась. Вечером министр вернется в Берлин.

Как отметили в российском дипведомстве, на консультациях главы МИД планируют провести обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-германских отношений, а также обсудить наиболее актуальные международные темы, включая урегулирование внутриукраинского конфликта, ливийский кризис и ситуацию в Сирии, пишут Известия. Представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер накануне встречи отметил, что речь «может пойти и о Белоруссии».

Как заявил в понедельник Маас, Европейский союз «в свете событий прошедших недель и дней» должен изучить вопрос о возобновлении санкций в отношении белорусского руководства, приостановленных несколько лет назад.

