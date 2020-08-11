Лавров и Маас встретятся в Москве во вторник
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник проведут переговоры в Москве. Это будут первые за период пандемии полноформатные очные консультации между главами МИД РФ и ФРГ.
С моментa введения огрaничительных и кaрaнтинных мер Лaвров и Мaaс три рaзa беседовaли по телефону, a тaкже 30 aпреля приняли учaстие в видеоконференции руководителей внешнеполитических ведомств стрaн «нормaндской четверки».
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После переговоров с Лавровым Маас в рамках своего рабочего визита отправится в Санкт-Петербург. Там он встретится с губернатором Александром Бегловым и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда, сообщили в МИД ФРГ. Там напомнили, что в январе 2019 года Маас и Лавров достигли соглашения о помощи правительства Германии блокадникам, его реализация уже началась. Вечером министр вернется в Берлин.
Как отметили в российском дипведомстве, на консультациях главы МИД планируют провести обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-германских отношений, а также обсудить наиболее актуальные международные темы, включая урегулирование внутриукраинского конфликта, ливийский кризис и ситуацию в Сирии, пишут Известия. Представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер накануне встречи отметил, что речь «может пойти и о Белоруссии».
Как заявил в понедельник Маас, Европейский союз «в свете событий прошедших недель и дней» должен изучить вопрос о возобновлении санкций в отношении белорусского руководства, приостановленных несколько лет назад.
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