Новые задержания россиян в Минске, Кипр пошел России навстречу, «взрывная» отставка правительства Ливана

В Минске этим вечером возобновились протесты, связанные с итогами выборов президента Белоруссии.

Их безоговорочным победителем объявлен правящий с 1994 года Александр Лукашенко: за него, по данным белорусского ЦИК, было подано 80,08% голосов, за Светлану Тихановскую – 10,09%. Движение в центре города частично перекрыто, туда стянуты усиленные наряды милиции и ОМОНа. Сообщается о новых задержаниях участников протестных акций. Прошлой ночью после закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались акции протеста. Были задержаны около трех тысяч их участников. СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело, санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет тюрьмы.



Во время освещения новых протестных акций в центре Минска задержан корреспондент Russia Today Константин Предыбайло.