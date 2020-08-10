Новые задержания россиян в Минске, Кипр пошел России навстречу, «взрывная» отставка правительства Ливана
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
В Минске этим вечером возобновились протесты, связанные с итогами выборов президента Белоруссии.
Их безоговорочным победителем объявлен правящий с 1994 года Александр Лукашенко: за него, по данным белорусского ЦИК, было подано 80,08% голосов, за Светлану Тихановскую – 10,09%. Движение в центре города частично перекрыто, туда стянуты усиленные наряды милиции и ОМОНа. Сообщается о новых задержаниях участников протестных акций. Прошлой ночью после закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались акции протеста. Были задержаны около трех тысяч их участников. СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело, санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет тюрьмы.
Во время освещения новых протестных акций в центре Минска задержан корреспондент Russia Today Константин Предыбайло.
Накануне, в ходе ночных столкновений были задержаны и избиты по меньшей мере пять российских журналистов, говорится в обращении трех российских СМИ к властям Белоруссии. Выражая возмущение самим фактом применения силы к журналистам, авторы обращения требуют от властей Белоруссии предоставить исчерпывающую информацию о состоянии их здоровья, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и немедленно освободить.
Кипр согласился на условия Москвы по увеличению налога на дивиденды до 15% по итогам переговоров по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.
Об этом сообщил глава российской делегации вице-премьер Алексей Оверчук. До сих пор налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно было снизить до нескольких процентов, а на проценты по займам - до нуля, что делало Кипр удобным местом для вывода капиталов. Об отмене льготных налоговых ставок «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», объявил в марте президент Путин. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на пересмотр. Первоначально Кипр отказался от пересмотра, но под угрозой денонсации всего договора пошел на компромисс. Ранее сообщалось, что на условия России согласились два других офшора - Мальта и Люксембург.
Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку.
Об этом решении сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. По его словам, кабинет, подавая в отставку, не намерен бежать от ответственности. В конце прошлой недели в Бейруте начались выступления протеста с требованием отставки правительства, на которое манифестанты возложили ответственность за взрыв в порту Бейрута. В результате катастрофы погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали. Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий. Причиной стала детонация почти трех тысяч тонн нитрата аммония, груз которого был конфискован в 2014 и с тех пор хранился в порту. Протестующие обвинили власти в том, что не были обеспечены надлежащие условия хранения селитры.
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