Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре
7 апреля 202311:45
В Анкаре начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, в Карабахе и Сирии, а также зерновую сделку.
Отмечается, что после переговоров дипломаты проведут пресс-конференцию для журналистов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru