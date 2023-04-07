Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

В Анкаре начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

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В ходе встречи стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, в Карабахе и Сирии, а также зерновую сделку.

Отмечается, что после переговоров дипломаты проведут пресс-конференцию для журналистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФПереговорыСергей Лавров

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