Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы

Отмечается, что стороны обменялись информацией о предпринимаемых действиях в сложившейся ситуации. В частности, Блинкен рассказал об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и работе над гуманитарными задачами. В свою очередь, Лавров сообщил коллеге о контактах РФ с политическими силами Афганистана для стабилизации ситуации.



Кроме того, Лавров и Блинкен договорились о консультациях с участием Китая, Пакистана, ряда других заинтересованных государств и ООН в целях формирования межафганского диалога при новых условиях.





