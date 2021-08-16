Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Блинкенем ситуацию в Афганистане, где власть была захвачена талибами. Об этом сообщает МИД РФ.

Глава МИД Афганистана заявил о нападении на его резиденцию

Отмечается, что стороны обменялись информацией о предпринимаемых действиях в сложившейся ситуации. В частности, Блинкен рассказал об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и работе над гуманитарными задачами. В свою очередь, Лавров сообщил коллеге о контактах РФ с политическими силами Афганистана для стабилизации ситуации.

Кроме того, Лавров и Блинкен договорились о консультациях с участием Китая, Пакистана, ряда других заинтересованных государств и ООН в целях формирования межафганского диалога при новых условиях.



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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:СШАЛавров
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