Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Блинкенем ситуацию в Афганистане, где власть была захвачена талибами. Об этом сообщает МИД РФ.
Отмечается, что стороны обменялись информацией о предпринимаемых действиях в сложившейся ситуации. В частности, Блинкен рассказал об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и работе над гуманитарными задачами. В свою очередь, Лавров сообщил коллеге о контактах РФ с политическими силами Афганистана для стабилизации ситуации.
Кроме того, Лавров и Блинкен договорились о консультациях с участием Китая, Пакистана, ряда других заинтересованных государств и ООН в целях формирования межафганского диалога при новых условиях.
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