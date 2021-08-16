Глава МИД Афганистана заявил о нападении на его резиденцию
Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в своём Twitter заявил, что 15 августа на его резиденцию было совершено нападение.
По его словам, ему «с несколькими коллегами» удалось благополучно добраться до безопасного места.
Атмар добавил, что в ближайшее время он намерен выступить с заявлением по ситуации в Афганистане.
Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.
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