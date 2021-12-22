Лавров: глава МИД Германии Бербок посетит Россию

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приняла приглашение посетить Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялось в шведской столице на Совете глав МИД ОБСЕ, на которой они неплохо поговорили.

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Лавров рассказал, что передал немецкой коллеге приглашение посетить Россию, и она намерена это сделать.

Бербок, будучи одной из лидеров немецких «зеленых», вошла в правящую коалицию во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. Она известна как противница трубопровода «Северный поток-2» и своим критическим отношением к России.

Ранее в Сети раскритиковали угрозы главы МИД Германии в адрес России.

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:ВизитРоссияФРГМИД РФ
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