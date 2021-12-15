Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Новое правительство ФРГ объявило двоих сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Дипломатическая нота последовала после оглашения приговора по делу участника чеченских бандитских формирований Хангошвили. Об этом заявили в германском внешнеполитическом ведомстве. До этого объявления министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что посол РФ был вызван в МИД. Там ему было заявлено, что убийство гражданина Грузии в немецкой столице нарушает суверенитет Германии и осложнит диалог ФРГ и России.

Накануне высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого по делу об убийстве в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили, которого в РФ считают террористом.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что судьи пошли по простому пути, приговорив россиянина к высшей мере наказания в резонансном деле.