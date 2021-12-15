Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Новое правительство ФРГ объявило двоих сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Дипломатическая нота последовала после оглашения приговора по делу участника чеченских бандитских формирований Хангошвили. Об этом заявили в германском внешнеполитическом ведомстве. До этого объявления министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что посол РФ был вызван в МИД. Там ему было заявлено, что убийство гражданина Грузии в немецкой столице нарушает суверенитет Германии и осложнит диалог ФРГ и России.
Накануне высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого по делу об убийстве в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили, которого в РФ считают террористом.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что судьи пошли по простому пути, приговорив россиянина к высшей мере наказания в резонансном деле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- В Москве молодые люди украли пожертвования из храма
- Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
- Байден намерен провести вторые переговоры с Путиным
- Собственник шахты «Листвяжная» не признает свою вину
- Сбербанк и VK будут и дальше развивать общий бизнес
- «Не надо хитрить»: Путин призвал главу Минтранса честно рассказывать о работе
- СК: Руководство «СДС-Уголь» знало о нарушениях на шахте «Листвяжная»
- Вирусолог не исключил искусственное создание «омикрона» англичанами
- Верховный суд Великобритании отклонил иск с требованием не указывать пол в паспорте
- Эпидемиолог: Гражданская ответственность может заменить коронавирусные ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru