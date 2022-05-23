Лавров: экономическое сотрудничество России и Китая будет развиваться еще быстрее

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая увеличится еще сильнее из-за западной позиции диктатора. Об этом он сообщил, отвечая на один из вопросов в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

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Лавров отметил, что российско-китайское сотрудничество не только приносит доход в государственный бюджет, но и помогает реализовывать планы по развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Он также добавил, что связи с Китаем выгодны для России, в точности в сфере высоких технологий и в атомной энергетике, а также в других отраслях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайМИД РФСергей Лавров
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