Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России
Москва не исключает возможность производства индийской вакцины от COVID-19 Covaxin в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней.
В самой Индии сейчас одобрены для применения две вакцины – Covaxin и индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield.
Ряд европейских стран из-за тромбоэмболических осложнений ранее приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Ранее британские специалисты признали 30 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Вакцина против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca на фоне сообщений об осложнениях у привившихся и остановке прививочной компании в ряде государств в конце марта сменила название: теперь препарат называется Vaxzevria.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru