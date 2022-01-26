Лавров: Число друзей России в Латинской Америке растет
В последнее время число дружественных Москве стран в Латинской Америке возрастает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, Россия сохраняет тесные, добрые отношения не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя это ближайшие партнеры Москвы.
Ранее Лавров отметил, что Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. Глава МИД РФ подчеркнул, что достаточно посмотреть на проведение все более провокационных маневров у российских границ.
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