Лавров: Число друзей России в Латинской Америке растет

В последнее время число дружественных Москве стран в Латинской Америке возрастает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, Россия сохраняет тесные, добрые отношения не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя это ближайшие партнеры Москвы.

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Ранее Лавров отметил, что Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. Глава МИД РФ подчеркнул, что достаточно посмотреть на проведение все более провокационных маневров у российских границ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВенесуэлаНикарагуаКубаСергей Лавров
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