Лавров: Число друзей России в Латинской Америке растет

В последнее время число дружественных Москве стран в Латинской Америке возрастает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, Россия сохраняет тесные, добрые отношения не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя это ближайшие партнеры Москвы.