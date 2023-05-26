Лавров: Атлантический океан не спасет США
США ошибаются, полагая, что Атлантический океан сможет их защитить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, видеозапись его выступления опубликовал Telegram-канал «Зарубин».
Дипломат отметил, что Вашингтон пытается подтолкнуть мир к черте Третьей мировой войны, натравливая своих европейских сателлитов на Россию и надеясь выйти сухим из воды.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанность президента России Владимира Путина в эмоциях в ответ на порой необдуманные действия США и их союзников на Украине помогает избежать начала третьей мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецпредставитель КНР приехал в МИД России на встречу с Лавровым
- Президент Грузии подвергла критике власти из-за открытия прямого авиасообщения с Россией
- Зеленский внёс в Раду законопроект о выходе из соглашения о Едином экономическом пространстве
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Канада передаст Украине 43 управляемые авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder
- Белый дом: США продолжат выделять пакеты военной помощи для Украины
- В МИД заявили, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT
- Герой России назвал единственный способ полностью закрыть небо от беспилотников
- Семья Баталова недовольна условным сроком Дрожжиной
- Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против приехавших россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru