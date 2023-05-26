Лавров: Атлантический океан не спасет США

США ошибаются, полагая, что Атлантический океан сможет их защитить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, видеозапись его выступления опубликовал Telegram-канал «Зарубин».

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Дипломат отметил, что Вашингтон пытается подтолкнуть мир к черте Третьей мировой войны, натравливая своих европейских сателлитов на Россию и надеясь выйти сухим из воды.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанность президента России Владимира Путина в эмоциях в ответ на порой необдуманные действия США и их союзников на Украине помогает избежать начала третьей мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

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