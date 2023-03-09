Лавров: Арабские страны помогли договориться с Киевом по обмену пленными
Договоренность об обмене пленными между Россией и Украиной была достигнута при участии Саудовской Аравии, а также других арабских стран. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Россия признательна за такие шаги и считает, что это важно продолжать.
Ранее уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена были освобождены 39 защитников ДНР. Она пояснила, что речь идет об обмене военнопленными, который состоялся 7 марта, сообщает НСН.
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