Лавров: Арабские страны помогли договориться с Киевом по обмену пленными

Он отметил, что Россия признательна за такие шаги и считает, что это важно продолжать.

Ранее уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена были освобождены 39 защитников ДНР. Она пояснила, что речь идет об обмене военнопленными, который состоялся 7 марта, сообщает НСН.

