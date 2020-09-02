Лавров анонсировал скорую встречу Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

Точную дату дипломат не назвал, отметив лишь, что встреча намечена на ближайшие пару недель.

В среду, 2 сентября, Лавров проводит переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава МИД Белоруссии прибыл в Москву с однодневным визитом. Ожидается, что 3 сентября в Минск приедет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

