Лавров анонсировал скорую встречу Путина с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передаёт ТАСС.
Точную дату дипломат не назвал, отметив лишь, что встреча намечена на ближайшие пару недель.
В среду, 2 сентября, Лавров проводит переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава МИД Белоруссии прибыл в Москву с однодневным визитом. Ожидается, что 3 сентября в Минск приедет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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