Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
30 марта 202315:25
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет с визитом в Турцию 6-7 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Отмечается, Лавров обсудит со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии, на Украине и в Закавказье.
Стороны также обсудят двусторонние вопросы, включая торговлю и энергетику.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru