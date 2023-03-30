Лавров 6-7 апреля посетит Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет с визитом в Турцию 6-7 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, Лавров обсудит со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии, на Украине и в Закавказье.

Стороны также обсудят двусторонние вопросы, включая торговлю и энергетику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФТурцияСергей Лавров

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