Лавров 15 июля посетит Таиланд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Ван И обсудили запуск переговорного процесса по Украине

В ходе визита дипломат откроет российское генконсульство в Пхукете.

Политик также проведет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел Таиланда.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаиландМИД РФСергей Лавров

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