Лавров 15 июля посетит Таиланд
14 июля 202315:41
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
В ходе визита дипломат откроет российское генконсульство в Пхукете.
Политик также проведет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел Таиланда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru