Латвия заявила об охране границ из-за потока мигрантов из Белоруссии

По словам Рогозина, латвийским властям пришлось усилить контроль за границей с Белоруссией. Он отметил, что часть из беженцев действительно находятся в поисках убежища, однако среди них встречаются "боевики, воевавшие в неспокойных регионах".

Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло в Литве и Латвии операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции. Рогозин подчеркнул, что Латвия впервые запросила помощь из агентства Frontex, чтобы защитить внешние границы Евросоюза.

