Латвия заявила об охране границ из-за потока мигрантов из Белоруссии

Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за увеличения потоков нелегальных мигрантов в Литву. Об этом сообщает сайт Латвийского радио и телевидения со ссылкой на и.о. замначальника Государственной службы пограничной охраны республики Андрея Рогозина.

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По словам Рогозина, латвийским властям пришлось усилить контроль за границей с Белоруссией. Он отметил, что часть из беженцев действительно находятся в поисках убежища, однако среди них встречаются "боевики, воевавшие в неспокойных регионах".

Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло в Литве и Латвии операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции. Рогозин подчеркнул, что Латвия впервые запросила помощь из агентства Frontex, чтобы защитить внешние границы Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияЛитва
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