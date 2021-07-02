Латвия заявила об охране границ из-за потока мигрантов из Белоруссии
Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за увеличения потоков нелегальных мигрантов в Литву. Об этом сообщает сайт Латвийского радио и телевидения со ссылкой на и.о. замначальника Государственной службы пограничной охраны республики Андрея Рогозина.
По словам Рогозина, латвийским властям пришлось усилить контроль за границей с Белоруссией. Он отметил, что часть из беженцев действительно находятся в поисках убежища, однако среди них встречаются "боевики, воевавшие в неспокойных регионах".
Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло в Литве и Латвии операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции. Рогозин подчеркнул, что Латвия впервые запросила помощь из агентства Frontex, чтобы защитить внешние границы Евросоюза.
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