Латвия продлила запрет на въезд для граждан РФ до марта 2025 года
Правительство Латвии продлило запрет на въезд для россиян до 4 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.
Въехать в республику смогут россияне с видами на жительство в Евросоюзе и Швейцарии, а также обладатели шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах. Также ограничение не распространяется на лиц, пересекающих границу Латвии по гуманитарным соображениям, и сотрудников транспортных компаний.
Запрет останется в силе для россиян, желающих пересечь границу в туристических и развлекательных целях.
Премьер-министр республики Кая Каллас призвала лишить россиян избирательного права. Свое предложение политик объяснила тем, что на выборах в республике могут голосовать сторонники президента РЙ Владимира Путина или спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru