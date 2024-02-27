Латвия продлила запрет на въезд для граждан РФ до марта 2025 года

Въехать в республику смогут россияне с видами на жительство в Евросоюзе и Швейцарии, а также обладатели шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах. Также ограничение не распространяется на лиц, пересекающих границу Латвии по гуманитарным соображениям, и сотрудников транспортных компаний.

Запрет останется в силе для россиян, желающих пересечь границу в туристических и развлекательных целях.

Премьер-министр республики Кая Каллас призвала лишить россиян избирательного права. Свое предложение политик объяснила тем, что на выборах в республике могут голосовать сторонники президента РЙ Владимира Путина или спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

