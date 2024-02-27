Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности

Власти Литвы за период с ноября 2022 года по декабрь 2023 года признали угрозой нацбезопасности 397 россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин.

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По его словам, этим людям отказывают в выдаче временного вида на жительство или его продлении, а также отзывают или аннулируют ранее выданные разрешения.

«Многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую её часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России», - уточнил дипломат.

Елкин добавил, что посольство РФ старается оказывать этим гражданам максимально возможную помощь.

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ФОТО: РИА Новости
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