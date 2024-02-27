Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности

По его словам, этим людям отказывают в выдаче временного вида на жительство или его продлении, а также отзывают или аннулируют ранее выданные разрешения.

«Многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую её часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России», - уточнил дипломат.

Елкин добавил, что посольство РФ старается оказывать этим гражданам максимально возможную помощь.

Ранее депортированному из Латвии 82-летнему пенсионеру Борису Каткову выделили квартиру в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».