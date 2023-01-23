Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля

До этого глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в своих соцсетях заявил, что Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизит уровень дипломатических отношений с Россией. По его словам, решение было принято из-за продолжающейся спецоперации России на Украине.

Ранее власти Эстонии, в ответ на решение России понизить уровень дипломатических отношений, объявили о «принципе паритета» и высылке из страны российского посла Владимира Липаева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

