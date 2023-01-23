Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля
Латвия попросила российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля, сообщили в МИД страны.
В заявлении также уточняется, что и посол Латвии в России покинет РФ в этот же срок.
До этого глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в своих соцсетях заявил, что Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизит уровень дипломатических отношений с Россией. По его словам, решение было принято из-за продолжающейся спецоперации России на Украине.
Ранее власти Эстонии, в ответ на решение России понизить уровень дипломатических отношений, объявили о «принципе паритета» и высылке из страны российского посла Владимира Липаева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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