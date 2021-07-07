Латвия отказала Белоруссии в экстрадиции оппозиционера Цепкало

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука заявила, что Белоруссии было отказано в экстрадиции экс-претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало, сообщает ТАСС.

По её словам, решение было принято ещё 28 июня, комментировать его в ведомстве не стали.

В Белоруссии Цепкало обвиняется в коррупционных преступлениях и взяточничестве. Республиканский Центризбирком отказал оппозиционному политику в регистрации в качестве кандидата в президенты, после чего мужчина покинул Белоруссию опасаясь задержания.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о выдаче артистки, сообщает Ura.ru.

