Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства РФ

Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства в Братиславе из-за ситуации в Чехии и актуальной геополитической обстановки. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Слова Хегера приводит РИА Новости. Как отметил премьер, российским дипломатам необходимо покинуть территорию Словакии в течение семи дней.

Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок обещал, что власти страны предпримут резкие действия в поддержку Чехии.

Напомним, Чехия 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, отмечает журнал «Профиль». В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Позже Чехия объявила о новой высылке сотрудников российского посольства: до конца мая страну должны будут покинуть около 70 россиян, отмечает «Свободная пресса».

