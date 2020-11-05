Латвийскую радиостанцию оштрафовали за интервью с Жириновским

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии оштрафовал радио «Балтком» на восемь тысяч евро (734 тысячи рублей) за интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает RT.

Программа «Абонент доступен», в рамках которой транслировалась беседа с российским политиком, вышла в эфир 8 июля 2020 года.

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В НСЭСМИ заявили, что латвийские СМИ должны «обеспечить многообразие мнений», а журналистам следует реагировать на антигосударственные заявления гостей.

Глава совета Ивар Аболиньш не уточнил, за какие именно высказывания Жириновского наказали радиостанцию, но отметил, что НСЭСМИ «заботится об безопасности информационного пространства Латвии».

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Фото: РИА Новости
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