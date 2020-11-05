Латвийскую радиостанцию оштрафовали за интервью с Жириновским

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии оштрафовал радио «Балтком» на восемь тысяч евро (734 тысячи рублей) за интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает RT.

Программа «Абонент доступен», в рамках которой транслировалась беседа с российским политиком, вышла в эфир 8 июля 2020 года.