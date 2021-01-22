Лашета официально утвердили председателем немецкой партии ХДС

Премьер-министр федеральной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет официально утверждён председателем Христианско-демократического союза Германии (ХДС), передаёт ТАСС.

Генсек ХДС Пауль Цимиак и член Бундестага Томас де Мезьер в пятницу подвели результаты голосования по почте и интернет-голосования делегатов партии на съезде 15-16 января. За Лашета проголосовали более 83,35% однопартийцев.

Ранее все претенденты на пост председателя ХДС подтвердили, что признают итоги состоявшегося на прошлой неделе голосования.

Армин Лашет — близкий соратник канцлера Германии Ангелы Меркель. Как пишут СМИ, у председателя ХДС есть все шансы возглавить партийную борьбу на парламентских выборах в этом году и в случае победы стать новым канцлером ФРГ.

